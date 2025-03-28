Российским водителям объяснили, какие штрафы Госдума хочет повысить в 3 раза

Простых автомобилистов хотят ощутимее наказывать за парковку на тротуарах. Депутаты думской фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким считают, что за такое нарушение необходимо повысить штрафы в три раза, а действующие с 2011-го расценки больше не актуальны. Соответствующий законопроект инициативные парламентарии направили на рассмотрение Правительства РФ.

Наказание планируют ужесточить уже в этом году

Как сообщает телеграм-канал Shot, в Москве и Санкт-Петербурге штрафы за парковку на тротуаре депутаты предлагают поднять до 5000 рублей вместо привычных 3000. А при повторном нарушении водителей собираются заставить платить по 7500 рублей.

После таких цифр предлагаемые суммы для регионов выглядят не такими зубастыми, но только до той поры, пока не вспоминать средний уровень зарплат. Вне двух столиц штрафы за тротуарную стоянку имеют все шансы вырасти до 3000 «целковых» с актуальной тысячи. Но только в первый раз, повторное нарушение обойдется уже в 5000 рублей, согласно новому законопроекту.

Авторы инициативы настаивают на драконовских суммах, поясняя, что основанием стали обращения ним тысяч россиян. По их словам, автомобилисты превращают дворы жилых домов в одну большую парковку, бросая машины на газонах, у подъездов и даже на детских площадках. И, пытаясь обойти неправильно припаркованные автомобили, пешеходы рискуют оказаться под колесами другого транспорта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме предложили скидку на транспортный налог для аккуратных водителей.