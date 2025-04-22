Больше 11 тысяч ТС конфисковали у пьяных водителей в России в 2024 году

За два года применения меры ответственности российские суды в 25 раз увеличили количество конфискаций транспортных средств у нетрезвых водителей. Большинство лишившихся машин из-за «пьяной езды» — мужчины в возрасте 30-39 лет.

Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, сообщает, что в 2024 году у пьяных водителей изъяли 11 323 автомобиля и других ТС. В сравнении в 2022 году, когда эта мера только вводилась, было конфисковано лишь около 200 единиц техники.

Всего за 2,5 года действия нормы водители лишились более 20 тысяч машин, мотоциклов и скутеров. Примечательно, что общее число осужденных за вождение в нетрезвом виде постепенно снижается: с 57,7 тысяч в 2020 году до 41 тысячи в 2024-м. Свою роль в этом сыграло и то, что мера наказания в виде конфискации ТС применяется к каждому четвертому нарушителю.

Согласно статистике, 40% осужденных пришлось на мужчин возраста 30-39 лет. Количество привлеченных к ответственности женщин составило 1757 человек (включая 17 беременных), и 76 случаев пришлось на несовершеннолетних.

Несмотря на ужесточение практики применения наказаний за пьяную езду в России, сохраняется тревожная тенденция: риск лишиться транспортного средства высок, но значительное число водителей продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии.