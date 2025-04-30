Проклятый «шнурок»: почему российские водители не любят ремни безопасности

Ремень — ключевой элемент системы пассивной безопасности автомобиля, являющийся обязательным атрибутом каждой поездки. И за его отсутствие положен штраф в 1500 рублей, причем сегодня его выписывают с помощью камер фото- и видеофиксации. Однако вполне серьезного наказания многим автовладельцам оказалось недостаточно: тысячи водителей не пристегиваются. Почему? На этот вопрос есть несколько ответов и, как следствие, несколько же решений. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Пристегиваться в автомобиле в России не любят. Все уговоры, доводы, статистические выкладки — мимо кассы. Технические особенности, заканчивающиеся выбитыми зубами и прилетами в лобовое стекло — тоже. Неудобно мне, чувство собственного величия жмет, поэтому заглушку — в замок, чтобы машина не ругалась. Увы, учимся мы только на своих ошибках и считаем, что ПДД придумали те же люди, кто и тормоза. Так что работы у лицевых хирургов хватит надолго.

В прошлом году в России массово включили «на ремень» комплексы фиксации: кошелек, как известно, самое нежное место отечественного автолюбителя, так что пристегиваться начали даже скептики. С третьего-четвертого штрафа культура вождения начинает пробиваться даже сквозь «асфальт суждений».

Есть и те, кто не пристегивается по иным причинам: мол, ремень пачкает одежду. Увы, такое действительно случается, и некоторые особо чувствительные к чистоте «прикида» граждане мотивируют свой отказ от предустановленной в машину и обязательной системы безопасности — страхом к появлению пятен. Чудо, но факт: как и любая ткань, ремень имеет свойство пачкаться.

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Тут и кофе, и пот, и пыль из открытого окна. Часто — в тандеме. Более того, со временем он изнашивается, переставая заходить в катушку и постоянно валяясь где-то в ногах. Если дело в грязи — то решение простое: ремень прекрасно моется, а некоторые автомойки уже начали эту услугу продавать. Дело недолгое и недорогое.

Гораздо сложнее решить задачку, если ремень растрепался: со временем, которое мойками лишь ускоряется, из него начинают лезть нитки, мешающие механизму натягивать и собирать полотно, что, во-первых, нарушает работу системы, а во-вторых, делает сам ремень еще грязнее. Замкнутый круг какой-то.

Понятное дело, что комплексная замена — решение для богатых, но мы-то живем в России, где на каждый вопрос существует несколько ответов! В частности, у нас научились полотно ремня менять. Стоит такая процедура от полутора тысяч рублей, проделывается довольно оперативно, причем и снятие, и «перенабивку», и последующую установку катушки мастерская берет на себя. Дорого? Нет. Долго? Тоже нет. Тогда в чем проблема?..

...Ремень безопасности — это обязательно для всех, кто намеревается ехать в машине. Исключений — нет. Ни физических, ни психологических, ни ментальных. Никаких. Согласно ПДД, не только водитель, но и каждый(!) пассажир автомобиля, оснащенного с завода ремнями безопасности, должен быть пристегнут. Ремнями безопасности ТС начали оснащать в семидесятых, так что сослаться на техническое отсутствие опции будет непросто. Мало таких автомобилей уже на дорогах. А во всех остальных случаях ремень должен быть на месте.