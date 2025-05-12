В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за непропуск скорой

Согласно документу, который предстоит оценить нижней палате парламента, водителей, не уступивших дорогу карете скорой помощи, нужно и лишать «прав», и штрафовать по-крупному.

Как заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилов, наказание рублем за вышеназванное нарушение планируется увеличить в 4 раза. В конечном итоге вилка штрафа может составить 20 — 30 тыс. рублей. К этому предлагают приплюсовать дополнение в виде обязательного лишения водительского удостоверения. Речь идет о сроке от трех месяцев до двух лет.

По мнению авторов законопроекта, отказ автомобилистов пропускать скорую требует однозначного жесткого подхода в плане наказания. По словам Нилова, подобных ситуаций на дороге становится все больше, и водители даже позволяют себе глумиться, затрудняя проезд машин с красным крестом.

Сейчас за непропуск специального транспорта в России карают штрафом в размере от 4,5 до 7 тыс. рублей либо лишением «прав» максимум на год. Это предусмотрено статьей КоАП 12.17. Ее хотят дополнить новой частью, выделив непропуск скорой в самостоятельный состав правонарушения.