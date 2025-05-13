В России могут ввести дорожные знаки, предупреждающие о беспилотных авто

В России рассматривают возможность установки специальных дорожных знаков, предупреждающих о движении беспилотных автомобилей. Эта инициатива обсуждается в рамках подготовки законопроекта о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), который должен заменить действующий экспериментальный правовой режим.

«Парламентская газета» сообщила, что с 2022 года беспилотные такси уже совершили более 100 тысяч поездок с общим пробегом 8 млн км в Москве, на федеральной территории «Сириус» и Иннополисе. И за это время произошло уже 36 ДТП с их участием, причем в двух случаях виновниками аварий стали именно автономные системы. Это подчеркивает необходимость разработки четких правил взаимодействия беспилотников с другими участниками движения.

Сейчас такие автомобили обязаны иметь специальные маркировки — белый треугольник с буквой «А» на заднем стекле. Но вопрос о дополнительном информировании водителей через дорожные знаки или разметку только предстоит решить. Особую актуальность он приобретет после 2028 года, когда планируется полностью отказаться от операторского контроля машин. Эксперты также обращают внимание на нерешенные вопросы ответственности при ДТП с их участием.

В Общественной палате РФ уже обсуждали возможность введения уголовной ответственности для юридических лиц — владельцев автономного транспорта. Эти и другие аспекты предстоит урегулировать в новом законодательстве, которое определит будущее беспилотников на российских дорогах.