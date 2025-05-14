ГИБДД Москвы подвела итоги рейда по тонировке стекол

В столице завершилась масштабная проверка автомобилей с незаконной тонировкой стекол. По итогу с 25 апреля по 12 мая инспекторы выявили 17,9 тысяч случаев управления транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствовало техническим требованиям.

Всего за 18 дней проверки выявлено почти 18 тысяч нарушений

Столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале сообщила, что специальное мероприятие было направлено на контроль соблюдения норм безопасности дорожного движения. В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверяли степень затемнения стекол и выписывали штрафы по статье 12.5 КоАП РФ (часть 3.1) за превышение допустимых значений тонировки.

В ведомстве подчеркнули, что использование тонировочных пленок, снижающих светопропускание ниже установленных норм, создает опасные ситуации на дорогах. Особенно это актуально в темное время суток, когда недостаточная видимость увеличивает риск ДТП.

ГИБДД Москвы напомнила водителям о необходимости соблюдать технический регламент и проверять светопропускание стекол перед нанесением тонировки. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа с обязательным требованием устранить неисправность.

Предупредили также о том, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.