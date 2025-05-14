ГИБДД Москвы подвела итоги рейда по тонировке стекол

Столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале сообщила, что специальное мероприятие было направлено на контроль соблюдения норм безопасности дорожного движения. В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверяли степень затемнения стекол и выписывали штрафы по статье 12.5 КоАП РФ (часть 3.1) за превышение допустимых значений тонировки.
В ведомстве подчеркнули, что использование тонировочных пленок, снижающих светопропускание ниже установленных норм, создает опасные ситуации на дорогах. Особенно это актуально в темное время суток, когда недостаточная видимость увеличивает риск ДТП.
ГИБДД Москвы напомнила водителям о необходимости соблюдать технический регламент и проверять светопропускание стекол перед нанесением тонировки. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа с обязательным требованием устранить неисправность.
Предупредили также о том, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.