Аккуратным водителям могут предоставить скидку на транспортный налог

Депутаты фракции «Новые люди» подготовили законопроект, предусматривающий систему поощрений для автомобилистов, которые не нарушали ПДД в течение календарного года. Они смогут оплачивать лишь половину от суммы транспортного налога.

«РИА Новости» сообщили, что проект направлен на реализацию положений Стратегии безопасности дорожного движения и предусматривает существенное снижение финансовой нагрузки для ответственных водителей. Авторы инициативы подчеркивают, что такая мера будет стимулировать автомобилистов к более дисциплинированному поведению за рулем.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения позволят достичь сразу двух важных целей. С одной стороны, они повысят ответственность водителей, а с другой — создадут дополнительную мотивацию для соблюдения ПДД, поскольку нарушения будут напрямую влиять на размер налоговых платежей.

Если инициатива получит поддержку, она может вступить в силу уже в следующем налоговом периоде. В случае принятия этот проект станет первым в России случаем применения налоговых льгот как инструмента повышения безопасности на дорогах. Впрочем, шансы невелики, ведь раньше подобные инициативы отклоняли — именно по той причине, что использовать льготы для мотивирования водителей в нашей стране нельзя.