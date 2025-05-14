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Аккуратным водителям могут предоставить скидку на транспортный налог

Законопроект уже направлен в Госдуму для рассмотрения

Депутаты фракции «Новые люди» подготовили законопроект, предусматривающий систему поощрений для автомобилистов, которые не нарушали ПДД в течение календарного года. Они смогут оплачивать лишь половину от суммы транспортного налога.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Аккуратным водителям могут предоставить скидку на транспортный налог

«РИА Новости» сообщили, что проект направлен на реализацию положений Стратегии безопасности дорожного движения и предусматривает существенное снижение финансовой нагрузки для ответственных водителей. Авторы инициативы подчеркивают, что такая мера будет стимулировать автомобилистов к более дисциплинированному поведению за рулем.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения позволят достичь сразу двух важных целей. С одной стороны, они повысят ответственность водителей, а с другой — создадут дополнительную мотивацию для соблюдения ПДД, поскольку нарушения будут напрямую влиять на размер налоговых платежей.

Если инициатива получит поддержку, она может вступить в силу уже в следующем налоговом периоде. В случае принятия этот проект станет первым в России случаем применения налоговых льгот как инструмента повышения безопасности на дорогах. Впрочем, шансы невелики, ведь раньше подобные инициативы отклоняли — именно по той причине, что использовать льготы для мотивирования водителей в нашей стране нельзя.

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