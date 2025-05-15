ГИБДД Москвы предупредила о рейде на нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Москвы в своем телеграмм-канале объявила о мероприятии с названием «Нетрезвый водитель», а также напомнила, что даже небольшое количество алкоголя значительно снижает реакцию и повышает риск ДТП с тяжелыми последствиями.

Контроль за соблюдением трезвости за рулем усилят с 16 по 18 мая

Особое внимание будет уделено водителям с неадекватным поведением на дороге, создающим угрозу безопасности других участников движения. В рамках трехдневного рейда инспекторы проведут массовые проверки на основных магистралях и в районах с высокой аварийностью.

Подчеркнули также и то, что нетрезвое вождение остается одной из главных причиной аварий со смертельным исходом. Водителям стоит заранее планировать способы возвращения домой после мероприятий с алкоголем, пользуясь такси, общественным транспортом или услугами трезвого водителя.

Гражданская бдительность играет важную роль в профилактике пьянства за рулем — ГАИ призывает граждан сообщать о подозрительных водителях по номерам 102 или 112 для оперативного реагирования патрульных экипажей.