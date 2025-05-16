В 2025 году водители заплатят по штрафам ГАИ в 8 раз больше, чем предполагалось

Минфин ощутимо увеличил план по сбору штрафов с водителей, нарушающих Правила дорожного движения (ПДД). В ведомстве подняли планку с 6,4 до 52,8 млрд рублей.

Как сообщают «Ведомости», нововведения касаются текущего финансового года и входят в пакет внесенных Минфином последних изменений в бюджет. Власти рассчитывают повысить собираемость по штрафам примерно в восемь раз за счет уже увеличившегося в январе размера наказаний рублем. В федеральный бюджет теперь поступает четверть подобных платежей.

Напомним, за превышение скорости нашим автомобилистам нынче приходится платить в 1,5 раза больше, чем прежде. Вилка по таким типам нарушений выросла до 750 — 7500 «кровных». И не будем забывать про сокращение скидки за своевременную оплату нарушений ПДД, сжавшуюся до 25% с прежних 50%.