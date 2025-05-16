Только у 11% перевозчиков машины соответствуют закону о локализации такси

Наиболее критичная ситуация сложилась в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, где требованиям не соответствует 98-100% машин такси. Несколько лучше обстоят дела в Северо-Кавказском округе, но и там показатель не превышает 20%.

Телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на данные Аналитического центра при президенте РФ сообщил, что новые требования по локализации автомобилей такси создают серьезные проблемы для водителей, которые могут лишиться возможности работать.

Закон, принятый сразу во втором и третьем чтениях, требует, чтобы машины с шашечками соответствовали критериям локализации производства. Но большинство самозанятых используют подержанные иномарки, что делает невозможным быстрое исполнение норм без существенных финансовых вложений. Особенно остро эта проблема стоит в регионах с низкими доходами населения.

Эксперты прогнозируют, что ситуация может привести либо к массовому сокращению самозанятых в отрасли такси, либо к резкому росту нелегальных перевозок. Властям предстоит найти баланс между требованиями к качеству таксопарков и социальной защитой водителей, для которых эта работа является основным источником дохода.