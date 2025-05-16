В Подмосковье вводят штрафы для таксистов без аттестации

Как сообщает ТАСС, с 1 марта 2025 года аттестация стала обязательной для всех таксистов Московской области. Тестирование включает 300 вопросов о расположении значимых объектов, правилах перевозок и действиях в чрезвычайных ситуациях, из которых случайным образом выбираются десять. И уже очень скоро извозчиков, не прошедших испытание, но выехавших на линию, будут наказывать рублем. Так, Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий за это нарушении штраф в 5000 рублей. Аналогичная инициатива сейчас рассматривается и в Москве.

Напомним, что в Московской области на прохождение теста отводится 20 минут, а водители, не справившиеся с заданиями, временно отключаются от заказов. Как пояснил замминистра транспорта Подмосковья Султан Гумов, аттестация призвана повысить безопасность перевозок и уровень сервиса. Водители должны знать не только расположение транспортной инфраструктуры, но и контакты экстренных служб, а также демонстрировать хорошее владение русским языком.

На данный момент в области зарегистрировано около 400 000 водителей такси, из которых аттестацию прошли лишь 40%. Новые санкции станут дополнительным стимулом для таксистов пройти тестирование. Это часть комплексных мер по регулированию рынка пассажирских перевозок и повышению качества услуг в такси.