Московские власти продлили обслуживание более 600 камер ГИБДД до 2026 года

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил тендер на техническое сопровождение 660 камер фиксации нарушений ПДД. Устройства моделей «Стрелка-СТ», «Стрелка-360» и «Стрелка-Плюс» будут обслуживаться до конца 2026 года.

«Коммерсантъ» рассказал, что эти комплексы, устанавливаемые с 2012 года, остаются собственностью ЦОДД, в отличие от большинства других камер, которые только арендуются у подрядчиков.

В настоящее время в столице работает около 3,8 тыс. автоматических устройств, способных выявлять 65 видов нарушений ПДД. Только за первые четыре месяца 2025 года они зафиксировали более 10 млн случаев несоблюдения Правил. Предполагается, что общая стоимость контракта по обслуживанию составит 1,52 млрд рублей.

В последние годы ЦОДД активно использует схему аренды камер, что позволяет перекладывать затраты на их обслуживание на подрядчиков. Например, в 2024-м учреждение арендовало 125 мобильных комплексов, встроенных в патрульные машины, на сумму 1,3 млрд рублей. Однако те 660 камер, на которые будет обновлена поддержка, приобретены городом ранее и требуют отдельного финансирования.

Московские власти подчеркивают, что автоматизированные системы остаются ключевым инструментом контроля за дорожным движением в мегаполисе.