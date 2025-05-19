Роботы-курьеры станут полноправными участниками дорожного движения

В России готовится законодательное закрепление статуса роботов-доставщиков как участников дорожного движения. Соответствующие поправки разрабатывает Минэкономики совместно с компанией «Яндекс» в рамках экспериментального правового режима.

Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», согласно проекту, автоматизированные курьеры получат право передвигаться по тротуарам и велодорожкам, однако их скорость будет ограничена 25 км/ч. Для идентификации и контроля каждое устройство оборудуют индивидуальным номером и QR-кодом, что упростит фиксацию нарушений.

Вероятно, главным нововведением станет обязательное страхование роботизированных курьеров на сумму 500 тысяч рублей, что позволит компенсировать возможный ущерб, причиненный пешеходам или имуществу.

Эксперимент направлен на упорядочивание использования автономных систем доставки и минимизацию рисков. Если мероприятия покажут свою эффективность, то их могут расширить и на другие регионы страны.