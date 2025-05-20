Минтранс подтвердил появление законопроекта о беспилотных авто в 2025 году

В России в проект федерального закона о беспилотном транспорте включат критерии, которые позволят провести четкие границы по уровням автоматизации.

На постоянной основе в документе закрепят права и обязанности производителей беспилотников, а также требования к диспетчеризации, сообщает пресс-служба Минтранса РФ в официальном телеграм-канале. В ведомстве подтвердили, что проект федерального закона по теме появится раньше следующего года.

Помимо всего прочего, авторы законопроекта внесут в него положения о Центре мониторинга движения беспилотных машин — созданием нужной структуры сейчас занимается АО «ГЛОНАСС». В случае незаконного вмешательства в систему это позволит экстренно остановить беспилотник.

Кстати, правовое регулирование беспилотных транспортных средств повлекло за собой кадровую потребность сразу в нескольких сферах. Потребуются и тестировщики, и программисты, и юристы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России могут ввести дорожные знаки, предупреждающие о беспилотных авто.