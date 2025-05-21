В России могут ввести компенсацию за повреждения авто при взрыве газа

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал разработку законопроекта о компенсациях для владельцев автомобилей, поврежденных при взрывах бытового газа. Такая идея возникла после инцидента в столице региона, где в результате ЧП пострадали припаркованные у дома транспортные средства.

Как сообщают «Известия», во время совещания с главами профильных министерств обсуждались меры поддержки пострадавших, и особое внимание уделили автомобилистам. Действующее законодательство пока не предусматривает для них механизмов возмещения ущерба от подобных происшествий, но эту ситуацию, по словам губернатора Владимирова, надо исправить.

— Сложный вопрос — помощь людям, у которых повреждены автомобили. Пока оказание помощи в таких случаях нашим законодательством не предусмотрено. Считаю, что это неправильно. Будем исправлять. Поручил разработать проект изменений в краевое законодательство, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пока речь идет только о Ставропольском крае. Но не исключено, что если там нововведения все-таки вступят в силу, со временем их распространят и на всю страну.