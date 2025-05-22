Камеры в Подмосковье начали штрафовать за использование телефона за рулем

В Московской области заработала система автоматического выявления водителей, использующих мобильные телефоны во время движения. На данный момент 30 комплексов фотовидеофиксации выявили уже 105 таких нарушений.

Как сообщает региональное Министерство транспорта, эта мера реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам главы ведомства Марата Сибатулина, использование телефонов за рулем часто приводит к ДТП с тяжелыми последствиями, поэтому власти решили действовать на опережение. Напомним, что штраф за мобильники сегодня — 1500 рублей по ст. 12.36.1 КоАП РФ.

Помимо фиксации использования телефонов, камеры в регионе уже третий год снимают непристегнутые ремни безопасности. С начала 2025 года за это нарушение было вынесено более 133 тысяч взысканий. Всего на дорогах области работает свыше 1,8 тысячи стационарных камер, причем больше трети из них способны распознавать оба вида нарушений.

Власти Подмосковья планируют и дальше расширять применение технологий автоматической фиксации действий водителей. Фото- и видеосъемка водителей позиционируется как часть комплексной работы по повышению безопасности на дорогах и снижению количества ДТП с тяжелыми последствиями.