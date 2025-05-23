В России установили новый рекорд по штрафам за нарушения ПДД

В нашей стране резко подскочили траты автомобилистов, связанные с оплатой штрафов, выписанных гаишниками и комплексами фото- и видео-фиксации.

Как сообщают «Известия», по итогам первых трех месяцев текущего года нарушителям ПДД (Правил дорожного движения) пришлось раскошелиться на рекордные 23,2 млрд рублей. Такая сумма на четверть превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода.

Несмотря на ощутимый рост собираемости по штрафам, в то же время в целом число взысканий в этом году снизилось на 12%. Уточняется, что положительной динамики удалось достичь благодаря комплексным мерам, направленным на борьбу с недобросовестными водителями. Конечно же, не последнюю роль сыграло ужесточение наказания рублем.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что камеры в Подмосковье начали штрафовать за использование телефона за рулем.