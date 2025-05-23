В Госдуму внесли поправки, которые введут обязательную страховку для курьеров

В нашей стране продолжают активно развиваться сервисы доставки продуктов, лекарств и документов, и это, конечно, плюс. Однако курьеры частенько инициируют всевозможные ДТП, а пострадавшие не могут потом получить компенсацию.

Это должно защитить граждан и повысить безопасность на дорогах в целом

В своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилов заявил, что доставщики на СИМ (средства индивидуальной мобильности, в том числе самокаты) должны работать только при наличии договора страхования гражданской ответственности. По мнению парламентария, это повысит общий уровень безопасности на дорогах и позволит пострадавшим в дорожных авариях с участием курьеров получать компенсацию.

Соответствующее предложение Нилов с коллегами по фракции ЛДПР внес на рассмотрение в Госдуму. Речь идет о поправках в закон о государственном регулировании торговой деятельности в части критериев отбора курьеров для доставки товаров. Все хозяйствующие субъекты, занимающиеся дистанционной торговлей, должны нанимать только перевозчиков со страховкой, что закрепит ответственность перед третьими лицами, подчеркнул парламентарий.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что роботы-курьеры станут полноправными участниками дорожного движения.