В России резко выросла средняя сумма штрафов за нарушения ПДД

В январе 2025 года российские водители столкнулись с повышением штрафов за нарушения Правил дорожного движения. А уже к весне средний размер выплат достиг 930 рублей, что в полтора раза превысило показатели прошлого года.

Основной причиной роста средней суммы штрафа стало ужесточение санкций, произошедшее 1 января. «Подорожали» многие нарушения, в том числе популярнейшее превышение скорости. Кроме того, российские власти уменьшили размер скидки за своевременную оплату с 50% до 25%, что тоже оказало влияние.

Интересно также, что в целом штрафы в начале 2025 года выписывали на 11% реже, а среднее число погашенных взысканий на одного автовладельца снизилось с 2,5 до 2,4.

Чаще всего водителей привлекали к ответственности за превышения скорости на 20-40 км/ч, что составило 60,9% от всех штрафов. На втором месте по распространенности — игнорирование требований дорожных знаков и разметки (6%), следом идет пренебрежение использования ремней безопасности и мотошлемов (4%). А вот реже всего водители игнорировали правила проезда железнодорожных переездов и запрет на опасные маневры.

«Известия», ссылаясь на аналитику «МТС Банка», сообщили, что географически больше всего штрафов зафиксировано в Москве, где было выписано 44,8% от общего объема. За столицей следуют Санкт-Петербург (5,7%), Татарстан (4,5%), Свердловская область (3,7%) и Башкирия (3,2%). При этом рекордное взыскание в 525 тысяч рублей получил водитель из Удмуртии — за превышение допустимых габаритов на грузовом автомобиле.