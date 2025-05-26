Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за вождение под воздействием лекарств

До конца весны Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий установить административную ответственность за управление автомобилем под воздействием препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Документ, внесенный правительством еще в 2023 году, долгое время оставался без движения, но теперь история получит продолжение.

Это должно случиться до конца мая

Как сообщает «Парламентская газета», проект направлен на устранение противоречия в действующем законодательстве: хотя некоторые лекарства формально запрещены для водителей, наказание за их употребление до сих пор не предусмотрено.

Предлагается дополнить статью 12.8 КоАП указанием веществ из состава медикаментов, которые влияют на психофизическое состояние. В перечень могут войти анестетики, седативные, снотворные и другие препараты — их список определит правительство.

Комитеты Госдумы поддержали идею, однако отметили необходимость доработки. В частности, предлагается учитывать дозировку, наличие назначения врача и степень воздействия препарата на водителя. Без этих уточнений применение норм на практике может вызвать сложности.

Если закон примут, он станет частью мер по повышению безопасности на дорогах. Однако окончательные перспективы инициативы пока неясны — требуется более детальная проработка механизмов ее реализации.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, заявил, что для решения этой проблемы необходимы масштабные медицинские исследования. Их результаты помогут не только составить точный список препаратов, влияющих на реакцию и сознание водителей, но и установить предельно допустимые нормы их содержания в крови.