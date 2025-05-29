Водителей начнут штрафовать за езду без ОСАГО по камерам с 1 ноября

Изначально предполагалось, что первое время водители не будут получать штрафы с камер за езду без полиса ОСАГО — только предупреждения на «Госуслугах». Теперь же планы изменились: систему сразу запустят в полном объеме, а случится это 1 ноября 2025 года.

Новый срок запуска системы, позволяющей выявлять нарушителей без полиса ОСАГО в автоматическом режиме посредством комплексов фото- и видеофиксации, обозначил в беседе с журналистами президент Российского союза автостраховщиков, президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. И добавил, что пилотная фаза проекта «судя по всему, будет пропущена».

Чтобы запустить систему, потребуется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, определяющие новый порядок наложения штрафов. Его размер, напомним, на сегодняшний день составляет 800 рублей. Но если водителя «поймали» без «автогражданки» повторно, наказание может увеличиться до 5 тысяч.

Ранее в ГИБДД заявляли о технической неготовности системы, ссылаясь на необходимость провести масштабную модернизацию IT-инфраструктуры. Однако теперь ведомству придется ускорить процесс, чтобы успеть к установленным срокам. Параллельно с обновлением технической части ведется работа над законодательными поправками, которые должны быть приняты до конца 2025 года.