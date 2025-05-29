В Госдуме предложили увеличить штраф за шумные машины в 40 раз

Наказание рублем за шумность автомобилей может подскочить до 20 тысяч для простых смертных, а верхняя планка для должностных лиц имеет все шансы дорасти до 30 тыс. «целковых», если депутаты Госдумы одобрят профильный документ.

Законопроект с вышеназванными нововведениями опубликован на сайте нижней палаты парламента. Речь идет о том, чтобы усилить ответственность россиян, которые любят разъезжать на автомобилях с превышением уровня шума и загрязняющих веществ. Должностных лиц планируют наказывать жестче за то, что они выпустили подобный транспорт на дороги общего пользования.

Согласно пояснительной записке, повышенная планка административных штрафов отвечает запросам общества, которое хочет жить в комфортной городской среде. Уровень вредного воздействия от шумных машин планируют снизить ради сохранности тишины и покоя населения.

Депутаты подчеркнули, что нынешние 500-рублевые штрафы за превышение нормативов уровня шума появились более 10 лет назад и утратили свою актуальность из-за инфляции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Конституционный суд признал увеличение штрафов за нарушения ПДД законным.