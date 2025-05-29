В Москве эвакуировали почти 15 тысяч премиальных автомобилей с начала года

С начала 2025 года эвакуторы «Московского паркинга» переместили на штраф-стоянки немногим меньше 15 тысяч автомобилей премиум-класса. В числе основных причин — парковка под запрещающими знаками, на обочинах, а также использование мест для инвалидов.

По данным «Московского паркинга», чаще всего в 2025 году эвакуировали BMW — почти 4,8 тысячи случаев. Немного отстает Mercedes-Benz с 4,5 тысячами перемещенных машин. А вот Audi (2,4 тыс.), Lexus (1,1 тыс.) и Land Rover (1 тыс.) попадали на штраф-стоянки намного реже. Может, потому, что их в принципе в нашей стране меньше.

Если сравнивать свежий «рейтинг» с прошлогодним, то лидер поменялся: в 2024-м первое место по перемещениям на штраф-стоянки удерживали владельцы Mercedes-Benz, в то время как поклонники BMW обеспечивали бренду вторую позицию. В остальном же никаких изменений в списке не произошло.

В Департаменте транспорта напомнили, что требования к парковке едины для всех водителей независимо от марок их автомобилей. И предупредили, что «дорогой бренд не спасет машину от перемещения на спецстоянку в случае нарушения».