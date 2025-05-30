Верховный Суд объяснил, когда оставление места ДТП не является нарушением

Верховный Суд РФ пересмотрел дело водителя, который после ДТП переместил автомобиль, чтобы освободить проезд. Благодаря этому решению может измениться подход к оценке подобных ситуаций в принципе.

Как рассказывает «Российская газета», женщина, попавшая в аварию на Ленинском проспекте в Москве, отъехала на ближайший дублер, чтобы не блокировать движение. Она честно дождалась ГИБДД, однако суд все равно лишил ее «прав» за оставление места ДТП. Пройдя через несколько инстанций до Верховного Суда, автомобилистка смогла добиться пересмотра решения: ключевым фактором стало отсутствие замысла преступления. Но водителя все равно оштрафовали — правда, всего на 1000 рублей за несоблюдение процедуры фиксации обстоятельств аварии.

Суд подчеркнул, что главное — доказать отсутствие намерения скрыться. Если автомобиль перемещен недалеко от места столкновения и водитель готов к оформлению, это не считается нарушением. Тем не менее, правила обязывают сначала зафиксировать положение машин и повреждения, чего женщина не сделала.

Пока требование освобождать проезд после аварии официально закреплено только для МКАД в Москве. В других регионах водители рискуют получить штраф, даже действуя из благих побуждений. Решение Верховного Суда может стать прецедентом для смягчения практики вынесения наказаний по таким делам.