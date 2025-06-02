В Госдуме предложили смягчить правила тонировки передних боковых стекол

Согласно инициативе, водители смогут тонировать боковые передние стекла, если те пропускают не менее 60% света от нормы, установленной техническим регламентом. Допустимый уровень затемнения составит 42%, а за его нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Кроме того, отдельное наказание на сумму в 3000 рублей предлагается ввести для случаев, когда ветровое стекло машины покрыто цветной пленкой, которая не соответствует норме светопропускания.

Автор законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что нововведение направлено на повышение комфорта автомобилистов без ущерба для контроля за происходящем в салоне со стороны правоохранительных органов. По его мнению, умеренная тонировка не только улучшает условия вождения, но и способствует безопасности на дорогах.

Г-н Нилов в пояснительной записке к документу подчеркнул, что подобные меры действуют во многих странах, где тонировка помогает снизить перегрев салона и защищает водителей от солнечных лучей. Сейчас, напомним, действующие правила требуют 70%-й прозрачности для передних стекол автомобиля, а несоблюдение нормы наказывается штрафом в 500 рублей.