В Минтрансе объяснили, что изменят поправки в ПДД по спецтранспорту

Согласно проекту поправок в Правила дорожного движения (ПДД), в России не появятся новые категории автомобилей с проблесковыми маячками. Однако водителям предписано менять полосу движения или съезжать на обочину, пропуская скорую или пожарных.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтранса. Ведомство опубликовало свежий комментарий к проекту нововведений, который должен заставить автомобилистов всегда пропускать специальный транспорт. Кроме того, документ составлен так, чтобы и к водителям не было лишних претензий.

Согласно поправкам, нельзя обгонять автомобили с включенными проблесковыми маячками, включенным специальным звуковым сигналом и особыми цветографическими схемами на кузовах. То же самое касается сопровождающего транспорта. А если маячок красный, то запрещено и опережение.

Ранее в Минтрансе пояснили, что нововведения были разработаны из-за участившихся отказов водителей пропускать скорую и полицейские экипажи, а также роста террористических угроз.

Как писал портал «АвтоВзгляд», в настоящее время поправки находятся на стадии общественного обсуждения.