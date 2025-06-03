В России предложили перенастроить светофоры в пользу пешеходов в ночное время

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев утверждает, что в крупных городах России светофоры чаще всего настроены в пользу автомобилистов, из-за чего пешеходам приходится долго ждать своей очереди. И предлагает это изменить — чтобы в ночное время приоритет был у последних.

В своем обращении к министру транспорта и главе ГИБДД он указал, что длинные интервалы между зеленым сигналом для пешеходов, достигающие 90 секунд, вынуждают людей переходить дорогу раньше положенного. А ночью это особенно опасно: водители менее внимательны, да и видимость ухудшается, что приводит к серьезным ДТП.

Проблема актуальна для всех крупных городов, но в Санкт-Петербурге она усугубляется из-за периода белых ночей. Летом улицы остаются оживленными даже в поздние часы, и пешеходы чаще рискуют, перебегая дорогу на красный свет.

— Естественное освещение создает ложное ощущение безопасности: пешеходы, чувствуя свет, могут недооценивать риски, а отсутствие приоритетных пешеходных фаз сохраняет уязвимость в условиях повышенного пешеходного трафика, — объяснил Алексей Цивилев.

Депутат отметил, что в других странах уже применяют систему, при которой ночью светофоры автоматически увеличивают время для пешеходов. Такой подход доказал свою эффективность в снижении аварийности.

Как сообщает «Парламентская Газета», депутат предложил ввести аналогичные правила в российских городах с населением свыше 500 тысяч человек, установив приоритет пешеходов с 22:00 до 6:00. А для Санкт-Петербурга и других северных регионов, где летом световой день длится дольше, он также рекомендовал ввести сезонную корректировку работы светофоров.