У любителей громкого выхлопа могут начать изымать автомобили

Как сообщает «Парламентская газета», инициатива включает возможность возбуждения административного дела без личного контакта с водителем — будет достаточно данных цифрового мониторинга. Это позволит эффективнее бороться с шумовым загрязнением, которое создают «тюнингованные» автомобили, особенно в ночное время.
В Мосгордуме подчеркивают, что действующие нормы КоАП, позволяющие штрафовать водителей в автоматическом режиме, распространяются далеко не на все виды правонарушений, и превышение допустимого уровня шума — одно из таковых. Новый законопроект как раз таки призван устранить этот пробел.