У любителей громкого выхлопа могут начать изымать автомобили

В Совете Федерации одобрили предложение московских депутатов ужесточить меры наказания для гонщиков на шумных автомобилях. Законодатели предлагают внедрить систему автоматической фиксации нарушений с шумомерами и камерами, чтобы применять к водителям строгие санкции вплоть до изъятия транспортных средств.

Как сообщает «Парламентская газета», инициатива включает возможность возбуждения административного дела без личного контакта с водителем — будет достаточно данных цифрового мониторинга. Это позволит эффективнее бороться с шумовым загрязнением, которое создают «тюнингованные» автомобили, особенно в ночное время.

В Мосгордуме подчеркивают, что действующие нормы КоАП, позволяющие штрафовать водителей в автоматическом режиме, распространяются далеко не на все виды правонарушений, и превышение допустимого уровня шума — одно из таковых. Новый законопроект как раз таки призван устранить этот пробел.