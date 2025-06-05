В России предложили сделать обязательными физические кнопки в машинах

В нашей стране могут разработать специальные требования, согласно которым в салоне автомобилей в обязательном порядке должны быть физические кнопки. Это предложили прописать в нормативных документах, касающихся сертификации.

Как сообщают «Известия», такую инициативу представили в Общественной палате РФ в рамках круглого стояла, посвященного вопросам безопасности автомобилей. Принудительно внедрить минимальный набор физических клавиш для управления основными функциями машин предложил зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак.

По его словам, современный автомобиль больше похож на смартфон, а ими нельзя пользоваться за рулем, поскольку это отвлекает водителя. И то же самое касается тачскрина мультимедийного комплекса. Водитель не должен искать на дисплее включение обогрева сидений или настройки климатической установки, так как это влияет на безопасность дорожного движения, подчеркнул г-н Коробчак.

Идею одобрил член Общественной палаты Валерий Солдунов. Он считает, что автомобилист потратит больше времени на «общение» с дисплеем, чем на нажатие привычной простой кнопки. Следовательно мода на тачскрины противоречит требованием безопасности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России создали новую операционную систему для автомобилей.