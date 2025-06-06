В России могут ввести запрет на эксплуатацию машин без «карты спасения»

«Карта спасения» содержит ключевую информацию о конструкции автомобиля: расположение силовых элементов, аккумуляторов, точек для безопасного вскрытия кузова и другие данные, критически важные для работы экстренных служб.
Согласно стандарту, производители должны наносить на кузов машины специальные метки — QR-коды, штрих-коды или RFID-метки, позволяющие быстро получить доступ к электронной версии карты. Для этого спасатели должны быть оснащены устройствами, способными считывать такую маркировку и отображать схему на экране.
Подобные документы разрабатываются отдельно для каждой модели, а при внесении изменений в конструкцию, влияющих на действия при аварии, требуется актуализация данных. Внедрение этой системы призвано ускорить и обезопасить процесс эвакуации пострадавших, особенно в случае с электромобилями и гибридами, где важно учитывать расположение высоковольтных элементов.
Как сообщают «Известия», пока что механизм контроля за соблюдением требований только формируется, о чем сообщил представитель Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антон Доротюк, однако в перспективе отсутствие «карты спасения» может стать основанием для запрета эксплуатации транспортного средства. Это касается как новых автомобилей, так и уже выпущенных моделей, если производитель не предоставил необходимые данные.