В России могут ввести запрет на эксплуатацию машин без «карты спасения»

С 2023 года в России действует ГОСТ, обязывающий производителей автомобилей предоставлять соответствующим органам и службам «карты спасения» — специальные схемы, помогающие спасателям при ликвидации последствий ДТП. И сегодня в МЧС рассматривают возможность ограничений в выдаче одобрений типа транспортного средства (ОТТС) для моделей, не оснащенных такой документацией. Однако не все автокомпании готовы к выполнению требований закона.

Новые требования затронут не только автостроителей, но и всех автовладельцев

«Карта спасения» содержит ключевую информацию о конструкции автомобиля: расположение силовых элементов, аккумуляторов, точек для безопасного вскрытия кузова и другие данные, критически важные для работы экстренных служб.

Согласно стандарту, производители должны наносить на кузов машины специальные метки — QR-коды, штрих-коды или RFID-метки, позволяющие быстро получить доступ к электронной версии карты. Для этого спасатели должны быть оснащены устройствами, способными считывать такую маркировку и отображать схему на экране.

Подобные документы разрабатываются отдельно для каждой модели, а при внесении изменений в конструкцию, влияющих на действия при аварии, требуется актуализация данных. Внедрение этой системы призвано ускорить и обезопасить процесс эвакуации пострадавших, особенно в случае с электромобилями и гибридами, где важно учитывать расположение высоковольтных элементов.

Как сообщают «Известия», пока что механизм контроля за соблюдением требований только формируется, о чем сообщил представитель Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антон Доротюк, однако в перспективе отсутствие «карты спасения» может стать основанием для запрета эксплуатации транспортного средства. Это касается как новых автомобилей, так и уже выпущенных моделей, если производитель не предоставил необходимые данные.