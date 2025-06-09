Автомобильный союз пожаловался властям на устаревшие дорожные камеры в России

Представители Национального автомобильного союза (НАС) уверены, что без более продвинутых камер на дорогах не удастся выполнить план Минфина по увеличению собираемости штрафов за нарушение ПДД. А эта планка, между прочим, выросла с 6,4 до 52,8 млрд рублей или, проще говоря, в восемь раз.

Как сообщает «РБК», письмо с просьбой обновить парк действующих комплексов фото- и видефиксации направили председателю правительства Михаилу Мишустину. Источник издания подтвердил, что соответствующий документ поступил 5 июня.

Устаревшие камеры не способны распознать использование телефона за рулем и «понять», пристегнут ли водитель ремнем безопасности, уточнил вице-президент НАС Антон Шапарин. По его словам, сейчас комплексы в основном фиксируют нарушения скоростного режима и границ дорожной разметки.

Более того, некоторые автомобилисты остаются безнаказанными из-за несовершенства камер, в то время как другие получают штрафы. Это вызывает недовольство в обществе, а уровень аварийности продолжает расти.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда наших водителей начнут штрафовать по камерам за езду без ОСАГО.