В России планируют в 10 раз поднять штрафы за шумные машины

В беседе с ТАСС ситуацию прокомментировал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он напомнил, что на сегодняшний день максимальное наказание за нарушение уровня шума для автомобилистов составляет 500 рублей, а такая сумма не является достаточно чувствительной. Это регулируется ст. 8.23 КоАП.
В будущем минимальные штрафы должны дорасти до 5 тыс. рублей. В отдельных случаях допускается увеличение до 30 тыс. «целковых». Например, по решению властей конкретного региона.
Одобрив профильный законопроект в первом чтении в 2023 году, депутаты сейчас вернулись к его обсуждению в том числе потому, что Росстандарт в конце января выдал сертификат на новый комплекс «Эфир», способный отслеживать уровень шумов на дороге. Речь идет об устройстве, разработанном специально для борьбы с любителями шумного личного транспорта.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что за громкий выхлоп у владельцев могут начать изымать автомобили.