В России планируют в 10 раз поднять штрафы за шумные машины

Согласно новой версии документа, который парламентарии готовят ко второму чтению, штрафы для водителей машин и мотоциклов, превышающих допустимый уровень шума, должны вырасти минимум в 10 раз.

В беседе с ТАСС ситуацию прокомментировал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он напомнил, что на сегодняшний день максимальное наказание за нарушение уровня шума для автомобилистов составляет 500 рублей, а такая сумма не является достаточно чувствительной. Это регулируется ст. 8.23 КоАП.

В будущем минимальные штрафы должны дорасти до 5 тыс. рублей. В отдельных случаях допускается увеличение до 30 тыс. «целковых». Например, по решению властей конкретного региона.

Одобрив профильный законопроект в первом чтении в 2023 году, депутаты сейчас вернулись к его обсуждению в том числе потому, что Росстандарт в конце января выдал сертификат на новый комплекс «Эфир», способный отслеживать уровень шумов на дороге. Речь идет об устройстве, разработанном специально для борьбы с любителями шумного личного транспорта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что за громкий выхлоп у владельцев могут начать изымать автомобили.