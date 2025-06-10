В Санкт-Петербурге появятся платные парковки с динамическим тарифом

Власти Северной столицы планируют ввести новую для города схему расставания с деньгами на платных стоянках. Разработка соответствующей методики уже идет, она должна завершиться в конце недели — 15 июня.

Как пишет РБК, пока в Санкт-Петербурге изучают емкость парковок в нескольких районах и актуальную сетку тарифов. Кроме того, необходимо создать внятную методику расчета ценника с добавлением различных коэффициентов, плюс обосновать все это.

Согласно информации, которая находится в распоряжении издания, на стоимость питерских платных парковок сейчас в основном влияет их загруженность, категория транспортного средства и возможные льготы. В результате конечный ценник будет зависеть от сочетания факторов.

На сегодняшний день стоимость платной парковки в Петербурге составляет 100 «целковых». Но это уже не дает возможности регулировать трафик стоянок, тем более с наступлением туристического сезона. Не исключено, что в будущем базовый тариф вырастет в два раза.