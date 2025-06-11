Госдума ужесточила наказание за отказ остановиться по требованию полиции

Сейчас за игнорирование требования полицейского остановиться предусмотрен штраф в размере 500-800 рублей. А согласно изменениям, сумма взыскания увеличивается до 7-10 тысяч рублей. Дополнительно вводится ответственность за повторное нарушение: водителю грозит лишение «прав» на срок до полугода.

О том, что Госдума во втором чтении приняла законопроект о пересмотре ответственности для водителей, которые не останавливаются по требованию уполномоченных лиц, сообщает ТАСС. Инициатива была внесена группой депутатов и сенаторов еще в феврале 2024-го, а в сентябре того же года ее приняли в первом чтении. Поправки коснутся в первую очередь статьи 12.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Законопроект, направленный на повышение дисциплины на дорогах и усиление контроля за перевозками, многократно увеличит суммы штрафа, а также дополнит статью пунктами о наказании за повторные нарушения. В рамках законодательной инициативы также будет затронута и статья 12.21.1 КоАП РФ («Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»).

Теперь водители, не выполняющие требование пройти весовой и габаритный контроль, будут привлекаться к ужесточенной административной ответственности. Если в первом чтении предлагалось наказывать водителя штрафом в 10 тыс. рублей с лишением «прав», а собственника — 100 тыс. рублей, то ко второму чтению нормы были скорректированы: теперь владельцу транспортного средства грозит штраф в размере до 600 тысяч рублей.