В Москве усилят контроль над пользователями электросамокатов и прочих СИМ

В столице состоится специальное мероприятие — проще говоря, рейд — направленное на снижение аварийности с участием велосипедистов и водителей средств индивидуальной мобильности. Инспекторы ГИБДД напомнят участникам движения о необходимости соблюдения правил безопасности и использования защитной экипировки.

Как сообщает в своем телеграм-канале Госавтоинспекция Москвы, в рамках рейда полицейские проведут разъяснительные беседы, акцентируя внимание на ключевых требованиях к передвижению на велосипедах и СИМ. Отдельно стражи правопорядка остановятся на важности использования защитной экипировки, которая может значительно снизить риск травм в случае аварии.

Особый упор будет сделан на работу с несовершеннолетними, которые часто передвигаются по городу на электросамокатах и велосипедах. Инспекторы расскажут детям и подросткам, как вести себя на дорогах и в зонах общего пользования, чтобы избежать опасных ситуаций. Стоит подчеркнуть, что в большинстве московских сервисов проката есть возрастной ценз в 18 лет — по причине чего, по идее, несовершеннолетние не могут ими легально пользоваться. Так что, вероятно, не обойдется и без штрафов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» также рассказывал о полезных советах и правилах, которые могут пригодиться пользователям СИМ и велосипедистам.