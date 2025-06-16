ГИБДД Москвы подвела итоги рейда на велосипедистов и пользователей СИМ

Столичная Госавтоинспекция завершила профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности среди владельцев средств индивидуальной мобильности и велосипедистов. В ходе рейда зафиксировано свыше 6,7 тысяч случаев несоблюдения Правил дорожного движения.

В своем телеграм-канале ведомство рассказало об итогах операции, проходившей с 12 по 15 июня. Наибольшее количество административных протоколов было составлено в отношении курьеров, работающих в сервисах доставки — их число составило 5096. Еще 1662 нарушения допустили обычные пользователи, передвигающиеся по городским улицам.

В Госавтоинспекции напомнили, что велосипедисты и владельцы электросамокатов обязаны соблюдать ПДД наравне с другими участниками дорожного движения. Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем — для поддержания порядка на дорогах города.