ГИБДД Москвы подвела итоги рейда на велосипедистов и пользователей СИМ

В своем телеграм-канале ведомство рассказало об итогах операции, проходившей с 12 по 15 июня. Наибольшее количество административных протоколов было составлено в отношении курьеров, работающих в сервисах доставки — их число составило 5096. Еще 1662 нарушения допустили обычные пользователи, передвигающиеся по городским улицам.
В Госавтоинспекции напомнили, что велосипедисты и владельцы электросамокатов обязаны соблюдать ПДД наравне с другими участниками дорожного движения. Подобные рейды будут проводиться и в дальнейшем — для поддержания порядка на дорогах города.