Регионы могут получить право штрафовать водителей за неправильную парковку

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий региональным властям штрафовать водителей за нарушение правил парковки. Сейчас такое право есть только у администрации Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Московской области.

«Известия» сообщают, что инициатива исходит от депутатов Пермского края, предложивших внести изменения в КоАП. Согласно проекту, регионы смогут оформлять протоколы за несоблюдение запрещающих знаков и разметки, если заключат соглашение с федеральными властями. При этом ГИБДД сохранит свои полномочия, и штрафы смогут выписывать как инспекторы, так и уполномоченные региональные структуры.

Опыт Москвы и Подмосковья, где подобная система уже работает, предлагается распространить на другие регионы. Власти Тульской, Рязанской, Нижегородской областей и Краснодарского края поддержали инициативу. При этом участие в программе будет добровольным — регионы сами решат, нужно ли им такое соглашение.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что большая часть ресурсов полиции сосредоточена на обеспечении безопасности дорожного движения, из-за чего на контроль за соблюдением правил остановки и стоянки выделяется недостаточно сил. Региональные органы власти и муниципалитеты наиболее заинтересованы в снижении количества таких нарушений, но не имеют достаточных полномочий для эффективного решения проблемы.

Например, в Пермском крае за прошлый год выписали около 50 штрафов в день, тогда как только в центре Перми ежедневно нарушают парковку до тысячи машин. Передача части полномочий местным властям, по замыслу депутатов, поможет эффективнее бороться с проблемой.

Однако остаются вопросы по координации между ГИБДД и местными властями, а также процедуре обжалования таких штрафов. Пока неясным остается и то, как будет исключаться двойное наказание за одно нарушение или учитываться возможные технические сбои в базах данных.