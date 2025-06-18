Дорожные камеры выявили свыше 14,2 млн нарушений ПДД в Москве за пять месяцев

В ЦОДД сообщили, что за первые пять месяцев 2025 года система фотовидеофиксации зарегистрировала более 14,2 млн нарушений ПДД. Наибольшее количество случаев связано с превышением скорости — таких инцидентов свыше 7,7 млн, что составило 54% от общего числа.
В подавляющем большинстве нарушений скоростного режима водители позволяли себе ехать быстрее разрешенного на 20-40 км/ч — на такие штрафы приходится 98%.
Значительную долю нарушений за первые пять месяцев года составило игнорирование требований дорожной разметки — более 2,3 млн случаев. Еще 1,2 млн раз водители пренебрегли предписаниями знаков.
Всего в столице работает около 3,8 тыс. камер. Современные комплексы способны распознавать 65 видов нарушений благодаря использованию нейросетей.