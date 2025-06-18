Дорожные камеры выявили свыше 14,2 млн нарушений ПДД в Москве за пять месяцев

Статистика ЦОДД показывает, что установка комплексов фотовидеофиксации способствует снижению аварийности. В зонах действия камер количество ДТП уменьшается до 30%. При этом более половины всех зафиксированных нарушений ПДД связаны с превышением скорости.

Чаще всего водители игнорировали скоростной режим и требования разметки

В ЦОДД сообщили, что за первые пять месяцев 2025 года система фотовидеофиксации зарегистрировала более 14,2 млн нарушений ПДД. Наибольшее количество случаев связано с превышением скорости — таких инцидентов свыше 7,7 млн, что составило 54% от общего числа.

В подавляющем большинстве нарушений скоростного режима водители позволяли себе ехать быстрее разрешенного на 20-40 км/ч — на такие штрафы приходится 98%.

Значительную долю нарушений за первые пять месяцев года составило игнорирование требований дорожной разметки — более 2,3 млн случаев. Еще 1,2 млн раз водители пренебрегли предписаниями знаков.

Всего в столице работает около 3,8 тыс. камер. Современные комплексы способны распознавать 65 видов нарушений благодаря использованию нейросетей.