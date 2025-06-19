ПМЭФ-2025: цифровая личность водителя под угрозой

Цифровой профиль водителя — больше не удобство, а потенциальная ловушка. Он содержит не только документы моторизованного гражданина, но и сведения о его биометрии, привычках, стиле вождения и даже голосе. Мошенники используют этот электронный слепок, чтобы брать кредиты, продавать машины и угонять авто без взлома. Проблема настолько остра, что даже на током «высоком» форуме как ПМЭФ-2025 всерьез заговорили о цифровых клонах и мерах защиты от злоумышленниках. Портал «АвтоВзгляд» объясняет, как обезопасить себя до того, как станет поздно.

Но сразу скажем, что на сегодняшний день полноценный «цифровой профиль водителя», включающий в себя его маршруты, телематику, биометрию и поведенческий анализ есть только в среде профессионалов — таксистов, дальнобойщиков, курьеров. За ними по полной следит не только работодатель, но и страховщики, банки и другие интересанты. Их данные обрабатываются в режиме реального времени и могут быть украдены.

Что касается обычных «рулевых» — у них еще есть иллюзия определенной свободы, независимости и безопасности. Однако это, повторим, только иллюзия. Благодаря многочисленным утечкам баз данных из ГАИ, страховых компаний, банков, дилерского и банковского сообществ, а так же взломам личных кабинетах на тех же «Госуслугах», криминальный элемент уже научился создавать цифровые профили конкретного автовладельца, и использовать его в своих целях.

Фото: freepik.com

Да, ты не создавал его сам, но он уже есть. Он знает, где ты завтракаешь, как ездишь, какие маршруты выбираешь, с кем и когда связываешься. У него твои фото, голос, копия паспорта, сканы прав и доступ к телематике. Это — твой цифровой портрет. Или, точнее, цифровой двойник, сформированный, как уже было сказано, из десятков источников.

На ПМЭФ-2025 теме цифровой идентичности впервые уделили отдельное внимание. Представители МВД, Минцифры, банков и телеком-операторов признали: цифровой портрет гражданина стал предельно уязвимым. Среди участников посвященной проблеме сессии — начальник УБК МВД (киберполиция) Филипп Немов, замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов, замминистра цифрового развития Александр Шойтов, другие чиновники высокого уровня, а также пранкеры Вован и Лексус. Обсуждалась идея создания единой платформы по борьбе с мошенничеством и стратегия из десяти шагов для пресечения цифровых афер.

На фоне этих обсуждений юрист Шон Бетрозов — член «Ассоциации юристов России», управляющий партнер АК «Betrozoff и Законъ» — пояснил, почему это касается каждого.

— Киберпрофиль — не просто «сборник» документов, а цифровой слепок повседневной жизни человека. Если злоумышленник получает к нему доступ, он знает, где вы обедаете, когда включаете двигатель, как тормозите. Это вы — но, увы беззащитный против мошенников. С помощью таких слепков оформляют займы, арендуют автомобили, совершают фальшивые сделки, — отмечает эксперт.

Фото: freepik.com

Есть и другие схемы. Например, дистанционный угон через приложение. Доступ к «мозгам» ТС перехвачен, охрана отключена — машина уехала. Следов нет. Полиция разводит руками. Еще хуже — клонирование профиля. Кто-то размещает объявление о продаже машины, используя твои фото, голос, документы. Деньги переводят «тебе», но ты об этом даже не догадываешься. А потом приходят — к тебе настоящему, за «своей» машиной. И приходится объяснять, что «ты» — это совсем не ты.

По словам г-на Бетрозова, полные профили с ПТС, паспортом, биометрией, стилем езды и данными телематики стоят на теневом рынке от 20 000 рублей. Этого достаточно, чтобы совершить десятки махинаций, и ты узнаешь об этом последним — когда придет повестка в суд. Правда, несмотря на то, что судебная практика в вопросах защиты цифровой идентичности только формируется, уже есть поучительные прецеденты.

Об этом также говорит Шон Бетрозов, подчеркивая, что даже в условиях слабой правоприменительной базы уже можно добиться справедливости — при наличии доказательств и правильно выстроенной стратегии. Так, 15 августа 2023 года Нагатинский районный суд Москвы обязал страховую компанию выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Причиной стало то, что по вине страховщика произошла утечка персональных данных, на основании которых злоумышленники оформили кредит от имени пострадавшего.

2 марта 2024 года Октябрьский районный суд Самары признал недействительным договор купли-продажи автомобиля, заключенный на основании поддельной доверенности. Суд указал: собственник не участвовал в сделке, его подпись была сфабрикована. Машину удалось вернуть владельцу, а покупатель был признан потерпевшим.

Фото: freepik.com

А в Арбитражном суде Москвы рассматривался иск клиента к автодилеру и банку, оформившему автокредит на имя пострадавшего без должной проверки личности. Суд встал на сторону гражданина: финансовая организация не удостоверила личность заемщика, а дилер не проверил основание для распоряжения автомобилем. Кредитный договор аннулирован. Подобные примеры показывают — бороться можно и нужно. Но только если вовремя зафиксировать нарушение, собрать доказательства и действовать решительно.

Чтобы не попасть в эту ловушку, важно соблюдать несколько принципов. Проверять свою кредитную историю хотя бы раз в месяц — это можно сделать бесплатно. Обязательно активировать уведомления о любых действиях с автомобилем в «Госуслугах». Если продаете машину — удаляйте все аккаунты, отвязывайте приложения, очищайте телематические следы.

Не храните сканы документов в облачных хранилищах и не пересылайте паспорт или ПТС даже близким — особенно через мессенджеры. Проверьте, какие сторонние приложения имеют доступ к машине. И, наконец, включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно — от банкинга до телематики.

Цифровая гигиена — это сигнализация, замок и страховка нового времени. Угрозы больше не в будущем. Они уже здесь. Не защищен — значит, уязвим. Ведь киберугрозы стала же частью повседневной жизни. Защита — не опция, а необходимость.