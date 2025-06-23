ПДД дополнят правилами для средств индивидуальной мобильности

В ближайшее время в российские ПДД будут включены новые нормы, регулирующие использование и статус на дорогах средств индивидуальной мобильности (СИМ). Поправки затронут как правила перемещения по дорогам, так и ответственность за их нарушение.

РИА Новости, ссылаясь на слова сенатора Артема Шейкина, напоминает, что законопроект, изначально внесенный в апреле 2024 года и прошедший в июле 2024 первое чтение в нижней палата парламента, предусматривает введение штрафов за управление СИМ в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Сейчас документ готовится ко второму чтению, при этом параллельно корректируются и сами ПДД.

Основная задача состоит в том, чтобы обозначить в законе, где и как могут передвигаться пользователи электросамокатов, гироскутеров и аналогичных устройств. Доработка ведется совместно с профильными ведомствами, чтобы исключить противоречия между новыми нормами и существующими правилами. Особое внимание уделяется согласованию терминологии и требований к участникам движения.

Текущая версия документа также уточняет статус СИМ, приравнивая их, в зависимости от ситуации, к пешеходам или же транспортным средствам. Это позволит унифицировать применение правил на практике.

Окончательные формулировки изменений в ПДД должны быть утверждены в ближайшее время. После этого законопроект будет доработан с учетом всех правок и вынесен на дальнейшее рассмотрение.