В России предложили запретить грузоперевозчикам выполнять анонимные заказы

Сегодня большинство опасных грузов и контрабанды приезжают в нашу страну с помощью фейковых аккаунтов, созданных на цифровых биржах-агрегаторах. При этом они не должны законодательно проверять заказчиков. На это обратила внимание Общественная потребительская инициатива (ОПИ), предложив устранить лазейку, которой пользуются злоумышленники.