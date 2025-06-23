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В России предложили запретить грузоперевозчикам выполнять анонимные заказы

Общественники разработали новые механизмы контроля

Сегодня большинство опасных грузов и контрабанды приезжают в нашу страну с помощью фейковых аккаунтов, созданных на цифровых биржах-агрегаторах. При этом они не должны законодательно проверять заказчиков. На это обратила внимание Общественная потребительская инициатива (ОПИ), предложив устранить лазейку, которой пользуются злоумышленники.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России предложили запретить грузоперевозчикам выполнять анонимные заказы

Как сообщают «Известия», речь идет о появлении новых механизмов контроля, способных повысить уровень общественной безопасности. Согласно инициативе ОПИ, цифровые биржи перевозок должны будут отслеживать товары двойного назначения, подделки и проверять легальность отправителей. Соответствующее письмо направили правительству.

Общественники попросили власти создать условия допуска компаний на транспортно-логистический рынок, внести поправки в законопроекты о платформенной экономике, реестре грузоперевозчиков и в новый закон о реестре экспедиторов. В итоге правительство поручило проработать предложение ОПИ Минтрансу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему грузоперевозчики в России испытывают острую нехватку водителей.

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