В России предложили запретить грузоперевозчикам выполнять анонимные заказы

Как сообщают «Известия», речь идет о появлении новых механизмов контроля, способных повысить уровень общественной безопасности. Согласно инициативе ОПИ, цифровые биржи перевозок должны будут отслеживать товары двойного назначения, подделки и проверять легальность отправителей. Соответствующее письмо направили правительству.
Общественники попросили власти создать условия допуска компаний на транспортно-логистический рынок, внести поправки в законопроекты о платформенной экономике, реестре грузоперевозчиков и в новый закон о реестре экспедиторов. В итоге правительство поручило проработать предложение ОПИ Минтрансу.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему грузоперевозчики в России испытывают острую нехватку водителей.