Правительство одобрило идею ужесточить наказание за непропуск авто с мигалками

Правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении наказаний за непропуск автомобилей с проблесковыми маячками, даже если на них отсутствуют цветографические схемы. Согласно поправкам к КоАП, нарушителям будет грозить штраф до 7,5 тыс. рублей или лишение водительских «прав» на срок до года.

О том, что правительство поддержало инициативу о введении ужесточенных мер наказания за проявление неуважения к спецтранспорту, сообщил «Коммерсант». В настоящее время за отказ уступить дорогу машине с синей мигалкой и звуковым сигналом предусмотрен лишь штраф в 500 рублей. Более строгие санкции применяются только к тем, кто не пропускает транспорт с цветографической раскраской — такой, как скорая помощь или полиция. Новый законопроект устраняет это различие, приравнивая все автомобили с мигалками к спецтранспорту.

Инициатива исходит от депутата Госдумы Василия Пискарева, который обратил внимание на участившиеся случаи игнорирования водителями машин под государственной охраной. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что подобные действия создают угрозы безопасности, особенно в условиях проведения СВО и роста террористических рисков.

Поправки уже получили одобрение ключевых ведомств, включая МВД, ФСО и Минтранса. При этом правительство предложило дополнить статью КоАП указанием на машины не только с синими, но и с красно-синими проблесковыми маячками. Это касается, в частности, транспорта ФСО, сопровождающего кортежи высокопоставленных лиц.

Параллельно Минтранс разрабатывает изменения в ПДД, обязывающие водителей не просто снижать скорость, а полностью освобождать полосу для спецтранспорта. Согласно проекту, автомобилисты обязаны будут перестраиваться или съезжать на обочину при приближении машин с мигалками.

Статистика показывает, что ежегодно в России фиксируется около 100 тыс. случаев непредоставления пути спецтранспорту. Новые меры призваны сократить это число, однако их реализация может вызвать дополнительные сложности для водителей. Так, эксперты выражали опасения, что расширение понятия «спецтранспорт» приведет к неоднозначным ситуациям. Например, автомобилистам придется уступать дорогу неприметным машинам без опознавательных знаков, но с включенными мигалками.