Госдума предложила смягчить штрафы для таксистов за отсутствие страховки

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал инициативу о снижении штрафов за работу такси без полиса ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика). Законопроект, внесенный в марте, призван адаптировать наказания к реалиям легкового транспорта, поскольку действующие нормы изначально разрабатывались для крупных компаний.

«Парламентская газета» сообщила, что законопроект уже прошел предварительное одобрение в комитете и теперь готовится к рассмотрению в первом чтении. Его принятие позволит снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, многие из которых работают в формате малого бизнеса.

Сейчас штрафы за отсутствие страховки достигают 50 тыс. рублей для должностных лиц и 1 млн рублей для организаций. Такие суммы критичны даже для средних таксопарков, не говоря уже о небольших перевозчиках. В новой редакции КоАП предлагается уменьшить санкции до 5 тыс. рублей для водителей, 25 тыс. для ИП и 40 тыс. для юрлиц.

Инициатива направлена на приведение наказаний в соответствие с тяжестью нарушений. Действующие штрафы, по мнению законодателей, неоправданно высоки для сферы такси, где страховые случаи происходят реже, чем при авиационных или железнодорожных перевозках.

Отдельно отмечается, что текущие штрафы могут привести к банкротству даже стабильно работающих компаний. В то же время новые суммы сохранят стимул для оформления страховки, оставаясь ощутимыми для нарушителей.

Изменения могут вступить в силу уже в этом году.