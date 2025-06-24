Штраф за отказ остановиться по требованию ГАИ увеличили в несколько раз

«Парламентская газета» сообщает, что 24 июня депутаты приняли законопроект, согласно которому отказ остановиться по требованию сотрудника полиции будет караться штрафом в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Для сравнения: ранее за такое нарушение взималось всего 500-800 целковых.
Особенно серьезные санкции вводятся для грузоперевозчиков. Если водитель откажется пройти весовой или габаритный контроль, штраф может достигать 600 тысяч рублей. Это в разы превышает нынешние суммы наказаний.
Также ужесточаются требования к оформлению разрешений для тяжеловесного транспорта. Неточности или неполная информация в документах обернутся штрафами от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц. Должностные — заплатят 20-30 тысяч, а компаниям придется отдать от 50 до 150 тысяч рублей.
Новые меры направлены на усиление контроля за соблюдением ПДД, особенно в сфере коммерческих перевозок. Принятые изменения вступят в силу после окончательного одобрения и публикации документа.