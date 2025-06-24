Штраф за отказ остановиться по требованию ГАИ увеличили в несколько раз

Госдума приняла закон о значительном повышении штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения. В том числе тех, что связаны с остановкой по требованию сотрудника ГАИ, таможенной службы или другого лица, осуществляющего контроль над транспортом.

«Парламентская газета» сообщает, что 24 июня депутаты приняли законопроект, согласно которому отказ остановиться по требованию сотрудника полиции будет караться штрафом в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Для сравнения: ранее за такое нарушение взималось всего 500-800 целковых.

Особенно серьезные санкции вводятся для грузоперевозчиков. Если водитель откажется пройти весовой или габаритный контроль, штраф может достигать 600 тысяч рублей. Это в разы превышает нынешние суммы наказаний.

Также ужесточаются требования к оформлению разрешений для тяжеловесного транспорта. Неточности или неполная информация в документах обернутся штрафами от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц. Должностные — заплатят 20-30 тысяч, а компаниям придется отдать от 50 до 150 тысяч рублей.

Новые меры направлены на усиление контроля за соблюдением ПДД, особенно в сфере коммерческих перевозок. Принятые изменения вступят в силу после окончательного одобрения и публикации документа.