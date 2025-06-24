Госдума расширила возможности ГАИ по аннулированию водительских «прав»

Согласно новому законопроекту, принятому нижней палатой парламента во втором и третьем чтениях, у гаишников расширятся возможности по отзыву водительских удостоверений. Теперь «прав» смогут лишать, если внеочередной медосмотр выявил проблемы со здоровьем, мешающие сидеть за рулем.

Законопроект, одобренный парламентариями в первом чтении еще в ноябре 2022 года, опубликован в базе Госдумы. В результате в федеральных законах «О персональных данных» и «О безопасности дорожного движения» появятся нововведения.

Российских автомобилистов смогут принудительно отправлять на внеплановое обследование при медосмотре или диспансеризации. Все необходимые процедуры придется пройти за три месяца, на протяжении которых все еще можно будет законно водить машину. Однако дальнейшая неявка повлечет за собой аннулирование водительского удостоверения.

Медики будут передавать свое заключение стражам правопорядка, которые, в свою очередь, решат, может ли водитель и дальше безопасно управлять своим личным транспортом.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что штраф за отказ остановиться по требованию ГАИ увеличили в несколько раз.