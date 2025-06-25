В России обновили правила техобслуживания и ремонта автомобилей

Грядущие изменения в правилах техобслуживания и ремонта машин в нашей стране касаются взаимодействия между простыми водителями и автосервисами. Например, договор для проведения ТО можно будет заключить через мобильное приложение или интернет-сайт, исчезнет необходимость указывать цену автомобиля.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление правительства. Составлен список транспортных средств, которых коснется новый регламент. Он актуален не только для машин, но и мотоциклов, мотороллеров, прицепов и полуприцепов, а также их составных частей.

В новых правилах закреплена обязанность автосервисов информировать клиента о перечне услуг, ценах на запчасти, гарантийном сроке и льготах. Также СТО должны будут компенсировать автовладельцам все возможные убытки в полном объеме. Это касается вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу из-за недостатков оказанных услуг.

Владелец машины больше не сможет предъявлять претензии к явным недостаткам автомобиля, если не стал проверять его при приемке. Предоставить сервисменам непригодные запчасти тоже не удастся, это грозит расторжением договора об оказании услуг. В случае разногласий машину отправят на экспертизу. За нее придется платить инициатору, если специалисты не выявят нарушений со стороны СТО.