Депрессия может стать в России причиной лишения водительских «прав»

С сентября 2025 года в нашей стране вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования, согласно которым права управления автомобилем могут лишиться люди с некоторыми формами депрессии. Речь идет о конкретных диагнозах, включенных в перечень медицинских противопоказаний для водителей.

Агентство городских новостей «Москва» рассказало о том, что теперь, водительское удостоверение аннулируют при выявлении заболеваний, препятствующих безопасному вождению. В список таких расстройств здоровья входят, например, «Депрессивный эпизод» (F32) и «Рекуррентное депрессивное расстройство» (F33). Однако другие состояния, такие как «Депрессивное расстройство поведения» (F92.0), не повлекут за собой ограничений для вождения ТС.

Новые правила направлены на повышение безопасности дорожного движения, но их применение будет зависеть от точной диагностики. Ранее сообщалось, что ГИБДД получило право аннулировать уже выданные в/у при выявлении медицинских противопоказаний.

Юрист Тургунбой Зокиров подчеркнул, что решение о лишении «прав» принимается только после обязательного медосмотра, связанного с заменой или получением водительского удостоверения. Если в ходе такого обследования выявляется соответствующий диагноз, человека направят на дополнительную проверку, и при подтверждении противопоказаний право управления транспортным средством прекращается.

При этом обычное обращение к врачу по поводу депрессии не приведет к автоматическому лишению водительской «корочки». Эскулапы не обязаны сообщать в ГИБДД о диагнозах, поставленных вне рамок водительской медкомиссии. Однако стоит учитывать, что многие препараты, назначаемые при тех или иных видах депрессии, могут влиять на концентрацию внимания и скорость реакции, что создает риски при управлении автомобилем.