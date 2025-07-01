Госдума предложила десятикратное увеличение штрафов для таксистов-иностранцев

В России планируют ужесточить ответственность для таксистов-иностранцев за нарушения правил перевозки пассажиров. Согласно новому законопроекту, штрафы для них могут вырасти до 10 раз по сравнению с санкциями для российских водителей. Инициатива направлена на повышение дисциплины среди перевозчиков.

Законопроект, внесенный в Госдуму, предполагает существенное увеличение штрафов за отсутствие обязательной информации в салоне такси или неприменение опознавательных знаков, сообщают «Известия». Если сейчас водителей штрафуют на 1-3 тыс. рублей независимо от гражданства, то для иностранцев суммы могут возрасти до 10-30 тыс. рублей. Для юрлиц санкции предлагается повысить до 70-100 тыс. рублей. И это может существенно повлиять на рынок перевозок, особенно в регионах с высокой долей мигрантов.

Авторы инициативы ссылаются на статистику аварийности с участием таксистов-иностранцев. По данным МВД, в 2022 году количество ДТП по их вине выросло на 11,2%. А в 2024-м количество происшествий с ними составило 2467. В ведомстве считают, что более жесткие штрафы помогут снизить число нарушений и повысить безопасность перевозок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в крупных российских городах может исчезнуть треть таксопарков.