Перечень автомобилей, разрешенных для такси, опубликуют в сентябре

К сентябрю текущего года будет сформирован перечень автомобилей, допущенных к использованию в такси после введения закона о локализации. Соответствующую информацию подтвердил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

По словам главы ведомства, планируется оперативно подготовить документ, не откладывая процесс на более поздние сроки. В список войдут как модели отечественных производителей, так и автомобили иностранных брендов, выполняющие обязательства по локализации производства, пишет РИА Новости.

Закон о локализации такси, подписанный президентом в конце мая, вступит в силу 1 марта 2026 года. При этом транспортные средства, внесенные в региональные реестры до этой даты, смогут продолжать работу без ограничений.

Отдельное внимание уделяется стимулированию иностранных автопроизводителей к использованию отечественных комплектующих, в частности электронных компонентов. Это позволит укрепить позиции российских поставщиков в автомобильной отрасли.