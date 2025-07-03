Россияне стали чаще жаловаться на других водителей и пешеходов, нарушающих ПДД

В России значительно увеличилось количество обращений граждан в полицию по поводу нарушений ПДД другими водителями и пешеходами. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за 2024 год число жалоб, подкрепленных доказательствами, выросло почти на треть по сравнению с предыдущим периодом.

Число обращений в ГАИ с фото- и видеодоказательствами выросло на 30%

«Коммерсантъ» сообщил, что в целом в 2024 году благодаря жалобам граждан стражи правопорядка пресекли 1,3 млн нарушений, что на 24,5% больше, чем в 2023 году. Среди наиболее частых поводов для обращений в ГАИ — управление автомобилем в нетрезвом виде, отсутствие «прав» у водителей и пренебрежение ПДД пешеходами.

Регионы постепенно внедряют систему денежных поощрений для граждан, сообщающих о нарушениях. Размер вознаграждения варьируется от 3 до 7 тыс. рублей в зависимости от тяжести выявленного проступка. На конец 2024 года такие программы действовали уже в 11 субъектах РФ.

При этом эффективность рассмотрения жалоб остается невысокой: лишь 20% материалов привели к привлечению нарушителей к ответственности. В ГИБДД связывают это с недостаточным качеством предоставляемых доказательств.

Существующая система обработки жалоб требует доработки, считают эксперты, поскольку сейчас каждое обращение требует детального разбирательства. В отличие от автоматических камер, материалы от граждан не позволяют мгновенно выносить постановления.

Ранее обсуждалась идея создания федеральной платформы для упрощенной подачи и обработки жалоб, однако проект до сих пор не реализован. Тем временем граждане продолжают активно использовать смартфоны для фиксации нарушений.